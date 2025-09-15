Prometheus taglia di oltre l'80% i costi della cattura del carbonio, presentando i combustibili sintetici economici come nuova fonte di energia carbon neutral 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prometheus Fuels (Prometheus), l'azienda produttrice di combustibili carbon neutral a basso costo prodotti dalla cattura diretta dall'atmosfera e da energia elettrica rinnovabile, oggi ha annunciato di aver ottenuto la cattura di carbonio al costo più basso al mondo, riducendo il costo della cattura diretta dall'aria (DAC, Direct Air Capture) di oltre l'80 percento rispetto alle medie del settore. A meno di 50 dollari/tonnellata, il costo rivoluzionario della DAC di Prometheus introduce combustibili carbon neutral a prezzi di combustibili fossili, senza la necessità di finanziamenti, carbonio biogenico o emissioni da fonti puntiformi.

Prometheus builds a 200-ton-per-year Direct Air Capture system at its California HQ, adding capacity to its currently operating 16-TPY system, the world’s lowest-cost DAC technology at less than $50 per ton CO₂.

