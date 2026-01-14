Giornale di Brescia
Prometheus annuncia un rivoluzionario percorso di produzione del cherosene sintetico per la sintesi conveniente di SAF e diesel da elettricità e aria

Prometheus Fuels oggi ha annunciato il suo nuovo e rivoluzionario processo per la produzione di cherosene paraffinico sintetico (la base del carburante avio SAF e del diesel sintetico) dalla cattura diretta della CO 2 e dall'elettricità rinnovabile fuori rete. Il nuovo processo produttivo del cherosene sintetico targato Prometheus rende obsoleto il processo Fischer-Tropsch, riducendo di oltre l'80% i costi di fabbricazione del carburante sintetico rispetto alla tecnologia centenaria. È anche il primo processo nella storia a ricavare cherosene da elettricità e CO 2 atmosferica senza ricorrere all'idrogeno.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114402139/it/

Because the Prometheus e-kerosene pathway operates at ambient temperatures and pressures, it uses much less expensive equipment than the high-temperature, high-pressure Fischer-Tropsch process. This is just one example of several major cost drivers of conventional e-fuel production Prometheus has eliminated with its breakthrough e-kerosene pathway. ©Prometheus Fuels

