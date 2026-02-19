Project B ingaggia il veterano del settore della moda William Kim come Chief Lifestyle Officer

Project B, un prestigioso gran premio globale di pallacanestro femminile e maschile realizzato per una nuova generazione di atleti e tifosi, oggi ha annunciato la nomina di William Kim a Chief Lifestyle Officer. In questo ruolo strategico, Kim guiderà l'attività lifestyle di punta di Project B nel merchandise, nelle collaborazioni con altri brand e nei sodalizi culturali, mentre Project B si espande in Europa, in Asia e nelle Americhe per creare la piattaforma culturale più prestigiosa nello sport globale.

“Stiamo costruendo un modello progettato per il 2030 e oltre”, ha dichiarato Kim. “Inizia con la creazione di prodotti eccezionali. Utilizziamo fibre naturali di altissima qualità per ogni momento della giornata di un atleta e offriamo le stesse collezioni alla comunità più ampia dei tifosi. Dalla progettazione alla catena di approvvigionamento fino all'esperienza del consumatore finale, operiamo con la stessa disciplina e lo stesso controllo di un'azienda di lusso, controllando i prodotti, la distribuzione e l'esperienza del marchio in modo olistico”.

Kim guiderà la strategia globale di lifestyle di Project B, integrando sport, moda e comunità in un'unica identità incentrata sulla qualità e sul design iconico. Kim supervisionerà lo sviluppo di abbigliamento tecnico di alta qualità per atleti utilizzando fibre naturali, collezioni esclusive per i fan e collaborazioni con marchi legati a città ospiti e partner che definiscono la cultura. Il neo dirigente inoltre plasmerà un modello commerciale basato sull'intelligenza artificiale per una piattaforma incentrata sullo streaming e nativa sui social, assicurando che il prodotto, la distribuzione e l'esperienza del marchio funzionino con coerenza in tutti i mercati.

“La pallacanestro è la nostra cultura”, ha dichiarato Geoff Prentice, Cofondatore di Project B. “Fin dal primo giorno abbiamo costruito una piattaforma premium radicata nella qualità senza compromessi. Le nostre collezioni verranno realizzate con tessuti naturali, senza materiali sintetici e senza compromessi, progettate e sviluppate nelle nostre aziende in modo da controllare lo standard dall'inizio alla fine. William sa come creare marchi che continuano a vivere oltre la partita, e la sua prospettiva globale e sensibilità in fatto di design saranno essenziali per la nostra crescita”.

Kim entra in Project B con una vasta esperienza internazionale nello sviluppo di brand, nell'innovazione della vendita al dettaglio e nella strategia culturale, avendo valorizzato aziende globali all'incrocio tra sport, fashion, ed esperienza dei consumatori. In passato, Kim è stato il CEO di Shinsegae International, CEO di Rapha, CEO di AllSaints, Global EVP di Samsung Mobile, SVP di Burberry, e ha ricoperto incarichi dirigenziali presso il Gucci Group.

Mentre Project B si espande in importanti mercati internazionali, la nomina segnala l'impegno dell'azienda a creare una piattaforma culturale globale di abbigliamento per atleti e tifosi realizzato con le migliori fibre naturali e con tessuti di alta qualità.

Informazioni su Project B

Project B è una piattaforma sportiva globale realizzata per atleti e tifosi. A partire dalla pallacanestro, Project B crea un circuito internazionale di gare ad alto profilo alle quali partecipano i migliori atleti maschili e femminili in città di prestigio in Asia, in Europa e nelle Americhe. Progettato per il mondo dello streaming, dei social e delle comunicazioni mobili, Project B abbina la competizione d'elite dal vivo e un profondo storytelling, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo.

