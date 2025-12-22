Prodotto con orgoglio a Donegal: ProAmpac investe nel futuro della produzione di cartone per alimenti

Giornale di Brescia
ProAmpac , azienda leader globale negli imballaggi flessibili e nella scienza dei materiali, sta rafforzando la sua presenza operativa con l'espansione delle capacità produttive di cartone per alimenti presso la sua sede di Donegal, Irlanda. L'aggiunga di un nuovo impianto produttivo appositamente realizzato per il cartone per alimenti all'interno dell'area esistente rafforza l'impegno di ProAmpac nell'innovazione, nell'efficienza e nel servizio clienti dell'intero settore degli imballaggi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251222697336/it/

Carr & Sons Smoked Salmon - ProAmpac

Come estensione dell'impianto esistente di Donegal, che supporta i mercati degli mangimi per animali, del cibo da asporto e dei beni di consumo confezionati, l'area produttiva ampliata aumenta la capacità e la precisione. Un sistema di taglio a ghigliottina all'avanguardia offre tagli più netti e qualità costante del cartone, assicurando che ogni foglio risponda agli standard di prestazioni di ProAmpac.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Whitney Miles
ProAmpac
(617) 721-7040
Whitney.Miles@ProAmpac.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

