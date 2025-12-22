Prodotto con orgoglio a Donegal: ProAmpac investe nel futuro della produzione di cartone per alimenti

ProAmpac , azienda leader globale negli imballaggi flessibili e nella scienza dei materiali, sta rafforzando la sua presenza operativa con l'espansione delle capacità produttive di cartone per alimenti presso la sua sede di Donegal, Irlanda. L'aggiunga di un nuovo impianto produttivo appositamente realizzato per il cartone per alimenti all'interno dell'area esistente rafforza l'impegno di ProAmpac nell'innovazione, nell'efficienza e nel servizio clienti dell'intero settore degli imballaggi.

Carr & Sons Smoked Salmon - ProAmpac

Come estensione dell'impianto esistente di Donegal, che supporta i mercati degli mangimi per animali, del cibo da asporto e dei beni di consumo confezionati, l'area produttiva ampliata aumenta la capacità e la precisione. Un sistema di taglio a ghigliottina all'avanguardia offre tagli più netti e qualità costante del cartone, assicurando che ogni foglio risponda agli standard di prestazioni di ProAmpac.

Contatto per i media:

Whitney Miles

ProAmpac

(617) 721-7040

Whitney.Miles@ProAmpac.com





