Prodapt ottiene la certificazione ISO 42001, il nuovo benchmark globale per un'AI aziendale responsabile

Prodapt oggi annuncia di aver ricevuto la certificazione ISO 42001, il primo e unico standard globale per i sistemi di gestione dell'AI (AIMS). Con questa pietra miliare nel proprio percorso, Prodapt fissa un nuovo standard per un'AI sicura, etica e scalabile dedicata alle aziende globali.

La certificazione ISO 42001 fissa un quadro di regolamentazione rigoroso dell'AI in campo strategico, tecnologico e operativo.

La certificazione, rilasciata da un ente accreditato indipendente, convalida il quadro targato Prodapt dedicato alla gestione dell'AI aziendale comprendente supervisione esecutiva, solide basi tecnologiche e processi operativi disciplinati. Queste misure garantiscono la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e l'evoluzione dei sistemi AI in modo responsabile e nel corso del loro intero ciclo di vita.

