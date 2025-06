Prodapt annuncia soluzioni agentiche per operazioni autonome alimentate dalla piattaforma IA NVIDIA

Prodapt, leader nell'integrazione IA e dei servizi nativi del settore delle telecomunicazioni riconosciuto da Gartner, ha annunciato oggi il lancio in collaborazione con NVIDIA di una nuova soluzione basata sull'IA agentica per la gestione di operazioni autonome per le società di telecomunicazioni.

La soluzione sfrutta la piattaforma IA NVIDIA per costruire e distribuire agenti IA addestrati dalle società di telecomunicazioni in grado di prevedere, analizzare, ragionare e simulare per risolvere incidenti che influiscono sulla qualità di servizio e l'esperienza clienti.

Le società di telecomunicazioni desiderano offrire esperienze migliori e ridurre i costi e gli agenti IA contribuiscono con l'accelerazione del prossimo passaggio nella trasformazione dai tradizionali sistemi BSS/OSS.

