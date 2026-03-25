Prodalim rafforza la sua piattaforma funzionale per entrare nel mercato in rapida crescita dei prodotti nutraceutici con l'acquisizione di Sylvestre, un leader del mercato degli estratti botanici con sede in Brasile

Prodalim, leader globale nelle soluzioni per beverages and food industry, ha annunciato oggi l'acquisizione di Sylvestre, produttore brasiliano leader nel settore degli estratti botanici e funzionali rivolto al mercato dei prodotti nutraceutici. Gli attuali titolari e l'amministrazione di Sylvestre rimarranno nella società e ne supporteranno l'integrazione nella piattaforma di Prodalim.

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Fondata in Brasile nel 1992, Sylvestre è un'azienda produttrice e fornitrice di ingredienti naturali di alta qualità, specializzata in estratti botanici, frutta in polvere, super fruits, tè ed esclusive soluzioni funzionali a base vegetale provenienti dalla ricchezza e varietà della flora brasiliana.

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