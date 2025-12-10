Prodalim prosegue nella sua trasformazione strategica accelerata con l'acquisizione di René Laurent, un'azienda leader nel settore degli aromi per bevande con sede nella regione di Grasse, in Francia
Prodalim, leader globale nelle soluzioni per succhi e ingredienti speciali, ha annunciato oggi l'acquisizione di René Laurent, un'azienda leader di aromi per bevande, parte di International Flavours & Fragrances Inc. (IFF).
Fondata nel 1885 nella regione di Grasse, la capitale del settore di aromi e fragranze nel Sud della Francia, René Laurent è un noto marchio centenario specializzato in soluzioni di aromi e ingredienti aromatici esclusivi. L'azienda collabora con clienti multinazionali leader e realtà di punta locali del settore delle bevande, offrendo vaste competenze nello sviluppo di aromi complessi realizzati su misura, tra cui sciroppi, liquori, aromi naturali e caffè.
