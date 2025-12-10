Prodalim prosegue nella sua trasformazione strategica accelerata con l'acquisizione di René Laurent, un'azienda leader nel settore degli aromi per bevande con sede nella regione di Grasse, in Francia

Prodalim, leader globale nelle soluzioni per succhi e ingredienti speciali, ha annunciato oggi l'acquisizione di René Laurent, un'azienda leader di aromi per bevande, parte di International Flavours & Fragrances Inc. (IFF).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126988210/it/

René Laurent site, Le Cannet, France

Fondata nel 1885 nella regione di Grasse, la capitale del settore di aromi e fragranze nel Sud della Francia, René Laurent è un noto marchio centenario specializzato in soluzioni di aromi e ingredienti aromatici esclusivi. L'azienda collabora con clienti multinazionali leader e realtà di punta locali del settore delle bevande, offrendo vaste competenze nello sviluppo di aromi complessi realizzati su misura, tra cui sciroppi, liquori, aromi naturali e caffè.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126988210/it/

sales@prodalim.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire