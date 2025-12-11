Proclamati i vincitori del Global Prize for Innovation in Water

La città di Jeddah è stata oggi teatro di un evento mondiale di grande rilevanza con la proclamazione dei vincitori della terza edizione del Global Prize for Innovation in Water, con cui si è conclusa una manifestazione altamente competitiva che ha attirato l'attenzione della comunità internazionale nel settore idrico. I vincitori sono stati proclamati durante la cerimonia di apertura tenutasi nell'ambito della quarta edizione della Innovation Driven Water Sustainability Conference (IDWS2025).

Durante la cerimonia sono stati annunciati i nomi dei 14 vincitori. Le loro soluzioni pionieristiche sono riuscite a soddisfare i rigorosi criteri stabiliti dalla giuria internazionale. Con un montepremi complessivo di 10 milioni di dollari distribuiti su tutte le fasi viene riconosciuto lo straordinario impegno profuso nella trasformazione delle idee di ricerca in tecnologie idriche pratiche e concrete.

Quest'anno i due premi principali sono stati assegnati a HanQing Yu, dalla Cina, che ha ricevuto il Grand Impact Award, e a Guihua Yu, dagli Stati Uniti, che ha ricevuto il Grand Discovery Prize.

Inoltre sono stati premiati 12 vincitori nelle varie categorie. Tra i premiati figurano Charlie Norton, Premlal Balakrishna Pillai, Omar Daoud e Felipe Torres dal Regno Unito; Jianan Gao da Hong Kong, Cina; John Gradek, Hamidreza Samouei e Andrew Schevets dagli Stati Uniti; Elena Campos e Ines Larrea dalla Spagna; Walid Soufi dalla Turchia; e Abrar Zafar dall'Arabia Saudita.

La cerimonia di premiazione odierna ha segnato il culmine di una fase di selezione competitiva a cui hanno partecipato 36 finalisti provenienti da 22 Paesi, in rappresentanza di università prestigiose, centri di ricerca avanzati e aziende tecnologiche leader. Le innovazioni vincitrici riguardavano sei settori chiave fondamentali per il futuro del settore idrico: tecnologie avanzate per la produzione idrica, miglioramento della qualità e riutilizzo dell'acqua, tecnologie di trattamento circolare e Scarico Liquido Zero, modelli digitali, ottimizzazione e automazione delle procedure, produzione idrica sostenibile e conservazione dell'ambiente, tecnologie economicamente efficienti per il trattamento delle acque reflue.

La giuria internazionale, composta da 28 esperti provenienti da 12 Paesi, ha elogiato l'alto livello delle proposte presentate, sottolineando che le soluzioni vincitrici hanno dimostrato una forte fattibilità economica, un impatto ambientale positivo e la capacità di affrontare le sfide globali legate alla scarsità d'acqua e ai cambiamenti climatici.

