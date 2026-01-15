Primient rileverà Primient Covation, LLC

Primient, un leader mondiale nel settore della biofabbricazione, oggi ha annunciato di aver concordato l’acquisto della restante quota di partecipazione in Primient Covation, LLC (“Primient Covation”); l’operazione ne fa l’unico titolare dell’azienda e segna una nuova interessante fase nella crescita di Primient nella bioeconomia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114991734/it/

Questa acquisizione rappresenta il passo successivo della strategia di Primient volta a rafforzarne la posizione di leadership nel settore della biofabbricazione e si aggiunge a recenti annunci, tra cui la partnership stretta con Sustainea e la creazione della joint venture iPROOF. Primient Covation si conferma una forza trainante nel settore della biofabbricazione negli Stati Uniti, distinguendosi per la sua vasta gamma di competenze nella fermentazione e nella bioproduzione. È stata fondata nel 2000 per rifornire diversi mercati finali – cosmetica e cura della persona, tessile, moda, rivestimenti, fluidi funzionali e altre applicazioni – con il Bio-PDO (1,3-propandiolo), commercializzato con i marchi Zemea® e Susterra®. Primient Covation offre soluzioni rinnovabili a base biologica in tutto il mondo.

“L’acquisto della restante quota di Primient Covation testimonia il nostro impegno nel rafforzare la leadership stabilita nella biofabbricazione. Siamo stati coinvolti come proprietari fin dall’inizio, quindi conosciamo bene questo business e crediamo fermamente nel suo potenziale di crescita”, spiega Jim Stutelberg, amministratore delegato Primient. “Possedere il 100% di Primient Covation giocherà un ruolo fondamentale nell’accelerare la nostra crescita nella biofabbricazione industriale, che è diventato un focus strategico sempre più importante per gli Stati Uniti e per il resto del mondo”.

Primient Covation era in precedenza una joint venture stretta con Huafon Group e opera presso lo stabilimento Primient di Loudon, nel Tennessee. Primient e Huafon prevedono di concludere l’operazione durante il primo trimestre solare del 2026, fatta salva l’approvazione delle autorità competenti.

Informazioni su Primient

Primient è un leader nel settore della bioeconomia, dedicata a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. L’impegno verso l’eccellenza e la sua visione strategica la spingono a migliorare ed espandere continuamente le sue capacità. Primient produce derivati del mais utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni – bevande gassate, prodotti dolciari, imballaggi e mangimi – per alcuni dei marchi di alimenti e bevande più famosi al mondo. Impiega circa 1.800 persone in sei stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e in Brasile. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.primient.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260114991734/it/

Per ulteriori informazioni inviare un’e-mail a: CorporateCommunications@Primient.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire