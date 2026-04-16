Presieduto da Sua Altezza Reale il Principe ereditario, il CdA del PIF approva la strategia del PIF per il periodo 2026-2030

Il Consiglio di amministrazione del PIF, Presieduto da Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe ereditario, Primo Ministro e Presidente del Consiglio di Amministrazione del PIF, ha approvato la strategia del PIF per il periodo 2026-2030, che è una continuazione della strategia a lungo termine del PIF.

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