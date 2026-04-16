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Presieduto da Sua Altezza Reale il Principe ereditario, il CdA del PIF approva la strategia del PIF per il periodo 2026-2030

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Il Consiglio di amministrazione del PIF, Presieduto da Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe ereditario, Primo Ministro e Presidente del Consiglio di Amministrazione del PIF, ha approvato la strategia del PIF per il periodo 2026-2030, che è una continuazione della strategia a lungo termine del PIF.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media:
PIF - Relazioni con i media
Email: media@pif.gov.sa
Sito web: www.pif.gov.sa



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