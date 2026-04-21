Presidio Investors espande il proprio portafoglio con un investimento strategico in Edge Home Finance

Presidio Investors ("Presidio") ha completato un investimento strategico in Edge Home Finance, una piattaforma di intermediazione ipotecaria. Edge Home Finance, che ha sede a Minnetonka, Minnesota, vanta una solida reputazione nel canale dell'intermediazione ipotecaria, supportando gli originatori di prestiti e offrendo servizi e innovazione di altissimo livello. Questo investimento da parte di Presidio costituisce l'opportunità di sfruttare la spinta propulsiva di Edge tramite maggiori investimenti in tecnologia, infrastrutture operative e acquisizioni strategiche. Edge Home Finance continuerà a operare con la stessa piattaforma di base, lo stesso team e lo stesso impegno nei confronti della comunità di intermediari che hanno consentito all'azienda di ottenere risultati straordinari.

Victor Masaya, Partner di Presidio Investors, ha dichiarato: "La piattaforma, la competenza e l'approccio incentrato sui broker di Edge Home Finance rispecchiano perfettamente la nostra visione: promuovere l'eccellenza e la crescita. Il nostro obiettivo congiunto è ridefinire i limiti del possibile nel canale dell'intermediazione ipotecaria e offrire agli originatori dei prestiti una proposta di valore senza precedenti".

Tom Ahles, presidente di Edge Home Finance, condivide lo stesso entusiasmo: "Presidio apporta quella visione tecnologica e quella guida strategica necessarie per espandere la nostra presenza e innalzare ulteriormente l'offerta dei nostri servizi. Il nostro team è pronto a sfruttare appieno i risultati di questa collaborazione".

Informazioni su Edge Home Finance

Edge Home Finance è una piattaforma leader nel settore dell'intermediazione ipotecaria specializzata nell'offerta di tecnologie innovative, supporto operativo e soluzioni di finanziamento competitive agli operatori del settore.

About Presidio

Presidio Investors è una società a capitale privato con sede ad Austin, nel Texas. Specializzata in aziende d'eccellenza nel segmento delle piccole e medie imprese, l'azienda collabora con team dirigenziali di altissimo livello per creare valore a lungo termine e centrare ottimi risultati finanziari, grazie alla sua comprovata esperienza nell'individuazione di opportunità di investimento ad alto potenziale di crescita. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.presidioinvestors.com .

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Presidio Investors

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