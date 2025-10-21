Presentazione risultati North Bund International Aviation Forum 2025: China Eastern rafforza il livello del hub aeroportuale internazionale di Shanghai

Il 19 ottobre si è aperta presso la Grand Halls di Shanghai la North Bund International Aviation Forum 2025, organizzata congiuntamente dal Ministero dei Trasporti e dal Governo Municipale di Shanghai, e co-organizzata da China Eastern e dalla Shanghai Airport Authority. Con il tema “Innovazione alla guida, catene intelligenti per il futuro – La tecnologia al servizio del nuovo scenario globale dell’aviazione”, il forum ha riunito circa 300 rappresentanti pubblici, privati, esperti e studiosi del settore aeronautico provenienti da tutto il mondo per discutere delle nuove tendenze nello sviluppo del trasporto aereo. Durante l’evento, China Eastern ha presentato i risultati del progetto “Costruzione della Rete Globale di Trasporto Aereo per Passeggeri e Merci”.

China Eastern continua inoltre ad ampliare i propri scenari di applicazione “Aviation+”, lanciando, insieme al Centro Cinese per gli Scambi Culturali e Turistici Internazionali e al Shanghai Jiushi Group, la nuova “China Pass Card”, rivolta ai viaggiatori internazionali in arrivo in Cina. La card include diversi vantaggi come sconti per biglietti aerei, Wi-Fi gratuito a bordo e servizi di transito negli aeroporti. In futuro, i benefici si estenderanno anche in tutto il Paese, con l’obiettivo di costruire un ecosistema di consumo per i visitatori in ingresso dal valore di trilioni di yuan.

L’influenza del forum si estende anche agli alti cieli. China Eastern ha lanciato voli tematici del forum su quasi 400 voli che arrivano a Shanghai, e il 17 ottobre, sul volo Milano-Shanghai ha creato un’esperienza di cabina immersiva, usando il viaggio in aereo come mezzo per trasmettere al mondo l’energia e il calore di Shanghai.

Negli ultimi anni, China Eastern ha continuato a potenziare il ruolo di hub aeroportuale internazionale di Shanghai. Dal 2024, ha aperto 23 nuove rotte internazionali a medio e lungo raggio, raggiungendo 21 paesi e 36 destinazioni dei paesi partner della “Nuova via della Seta”. Si prevede che, dopo l’apertura della rotta Shanghai-New Zelanda-Argentina entro la fine dell’anno, China Eastern diventerà la prima compagnia aerea cinese ad operare rotte verso tutti i sei continenti del mondo, e l'azienda con il maggior numero di destinazioni internazionali in Cina. Inoltre, China Eastern ha istituito il centro di trasporto combinato aereo-ferroviario di Shanghai-Hongqiao e terminali aeroportuali in altre città, costruendo una rete integrata di trasporto aereo-terrestre nel Delta dello Yangtze. Nel 2024, China Eastern ha gestito 8,358 milioni di passeggeri in transito internazionale all’aeroporto di Pudong, corrispondente all’80,9% del totale dell’aeroporto; nel primo semestre del 2025, il numero è aumentato ulteriormente a 4,795 milioni, con un aumento del 26,8% su base annua, diventando una forza chiave per la costruzione dell’hub aeroportuale internazionale dell’aeroporto di Shanghai-Pudong.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251021649457/it/

Compagnia aerea: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Contatto: fangying

TEL: 00862122331470

Email: fangying@ceair.com

Città: Shanghai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire