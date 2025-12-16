PPG ottiene la certificazione REDCert² per le materie prime sostenibili in due sedi principali europee

PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato che le sue sedi di produzione di Architectural Coatings ad Amsterdam, Paesi Bassi e Søborg, Danimarca, hanno ottenuto la certificazione REDCert², che verifica l'utilizzo di materie prime sostenibili attraverso una catena di custodia certificata.

REDCert² utilizza l'approccio del bilancio di massa, un metodo riconosciuto per l'attribuzione del valore di sostenibilità degli input certificati. Questo assicura che i prodotti PPG riflettano un approvvigionamento responsabile nell'intero processo di produzione e rafforza l'impegno dell'azienda a fornire soluzioni altamente performanti e sostenibili ai clienti di tutta Europa.

“Questa certificazione sostiene il nostro obiettivo più ampio di integrare la sostenibilità e la produttività nelle nostre operazioni e il nostro impegno nei confronti della produzione trasparente”, ha dichiarato Mats Hagerstrom, responsabile della sostenibilità, EMEA, Architectural Coatings, di PPG.

