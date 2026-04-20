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PPG investe in una linea di collaudo per rivestimenti induribili per irradiazione a Marly, in Francia

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PPG (NYSE: PPG) ha annunciato oggi l'installazione di una linea di collaudo avanzata per rivestimenti induribili per irradiazione presso il proprio centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di Marly, in Francia. La linea è in grado di collaudare diverse tecnologie di indurimento, tra cui quella a infrarossi (IR), a ultravioletti (LED, lampade ad eccimeri e ad arco) e a fascio di elettroni (EB). Questo investimento consente all'azienda di riprodurre fedelmente le condizioni di produzione dei clienti, contribuendo ad accelerare i cicli di sviluppo e a ridurre il numero di prove effettuate dai clienti.

A differenza dell'indurimento termico convenzionale, quello per irradiazione richiede meno energia poiché avviene a temperatura ambiente o a una temperatura vicina a quella ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media di PPG:
Alicia Cafardi
Rivestimenti industriali
+1 412 510 1907
acafardi@ppg.com
www.ppg.com/industrialcoatings



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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