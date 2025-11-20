PPG ha battuto il record mondiale di miscelazione della vernice al SEMA 2025 per mostrare i vantaggi del nuovo sistema automatizzato per le carrozzerie

PPG (NYSE: PPG) ha annunciato oggi di aver ottenuto un titolo nel GUINNESS WORLD RECORDS™ per la più grande sfida simultanea di miscelazione di vernici al SEMA Show 2025 di Las Vegas. Oltre 275 partecipanti hanno mescolato vernice per dimostrare quanto sia ancora comune il lavoro manuale nella riparazione delle auto, prima che PPG presentasse la sua nuova soluzione automatizzata SEM MIX’N’SHAKE™.

More than 275 participants simultaneously stirred paint at SEMA 2025 as PPG breaks the GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the largest paint stirring challenge as it unveiled the SEM Mix’n’Shake™ automated stirring system.

Il sistema SEM Mix’n’Shake produce una miscela di vernice per auto completamente omogenea in meno di 60 secondi.

Ufficio stampa PPG:

Michelle Deemer

Automotive Refinish

+1 412 434 3419

mdeemer@ppg.com

www.ppg.com





