Power Integrations estende la topologia flyback per ottenere i 440 W, offrendo alternative più semplici ai progetti di energia risonanti

APEC 2026 – Power Integrations (NASDAQ: POWI ), l'azienda leader nei circuiti integrati ad alta tensione per la conversione di potenza ad alta efficienza energetica, oggi ha presentato una novità nella topologia flyback che estende a 440 W la gamma di potenza dei convertitori flyback, ben oltre i limiti che tradizionalmente richiedevano topologie risonanti e LLC più complesse. La nuova famiglia di circuiti integrati flyback TOPSwitchGaN ™ unisce la tecnologia innovativa dell'azienda PowiGaN ™ dell'azienda con la sua iconica architettura dei circuiti integrati TOPSwitch ™, riducendo la complessità, eliminando in molti casi i dispersori di calore, riducendo i tempi di progettazione, migliorando la producibilità e abbassando il costo totale del sistema.

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The new TOPSwitchGaN™ flyback IC family extends the power range of flyback converters to 440 W—well beyond the limits that traditionally required more complex resonant and LLC topologies.

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