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Power Integrations estende la topologia flyback per ottenere i 440 W, offrendo alternative più semplici ai progetti di energia risonanti

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APEC 2026Power Integrations (NASDAQ: POWI ), l'azienda leader nei circuiti integrati ad alta tensione per la conversione di potenza ad alta efficienza energetica, oggi ha presentato una novità nella topologia flyback che estende a 440 W la gamma di potenza dei convertitori flyback, ben oltre i limiti che tradizionalmente richiedevano topologie risonanti e LLC più complesse. La nuova famiglia di circuiti integrati flyback TOPSwitchGaN ™ unisce la tecnologia innovativa dell'azienda PowiGaN ™ dell'azienda con la sua iconica architettura dei circuiti integrati TOPSwitch ™, riducendo la complessità, eliminando in molti casi i dispersori di calore, riducendo i tempi di progettazione, migliorando la producibilità e abbassando il costo totale del sistema.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323719068/it/

The new TOPSwitchGaN™ flyback IC family extends the power range of flyback converters to 440 W—well beyond the limits that traditionally required more complex resonant and LLC topologies.

The new TOPSwitchGaN™ flyback IC family extends the power range of flyback converters to 440 W—well beyond the limits that traditionally required more complex resonant and LLC topologies.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Linda Williams
Power Integrations
(408) 414-9837
linda.williams@power.com

Contatto in agenzia di stampa
Nick Foot
BWW Communications
+44-1491-636 393
nick.foot@bwwcomms.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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