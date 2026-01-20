Giornale di Brescia
Posiflex presenterà le novità potenziate dall'IA nella vendita al dettaglio all'EuroShop 2026

Posiflex Technology, Inc. , un leader globale nei sistemi Point of Sale (POS) e Online-to-Offline (O2O), presenterà la sua ultima gamma di novità potenziate dall'IA per il commercio al dettaglio all' EuroShop 2026 , che si svolgerà dal 22 al 26 febbraio 2026 alla Messe Düsseldorf, in Germania. In occasione della 60a edizione della fiera del commercio al dettaglio più importante al mondo, Posiflex dimostrerà come le tecnologie abilitate dall'IA e il modello del sistema guidato dagli scenari riescano ad affrontare le esigenze che cambiano dei moderni contesti di vendita al dettaglio, che vanno dalle casse automatiche al riconoscimento dell'IA, dalle transazioni contactless alle attività nelle cucine, al self-service di nuova generazione.

Posiflex presenta soluzioni complete che ridefiniscono il moderno percorso del commercio al dettaglio

Contatto per i media:
Jessie Hsu, Direttore del Marketing, Divisione marketing globale
Jessiehsu@posiflex.com.tw



