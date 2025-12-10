Giornale di Brescia
Polpharma Biologics e Libbs Farmacêutica siglano un accordo di licenza relativo a un biosimilare mirato alle patologie autoimmuni

Polpharma Biologics, leader biofarmaceutico specializzato nello sviluppo e nella produzione di biosimilari, annuncia con entusiasmo la sigla di un importante accordo di licenza con la brasiliana Libbs Farmacêutica. Grazie a questa partnership strategica, Libbs Farmacêutica otterrà i diritti esclusivi di commercializzazione relativi a un avanzato biosimilare mirato alle malattie autoimmuni nel mercato brasiliano, in rapida espansione.

Polpharma Biologics manterrà la piena responsabilità dello sviluppo e della produzione del biosimilare, mentre Libbs Farmacêutica deterrà una licenza esclusiva per la sua commercializzazione, marketing e distribuzione in Brasile. Questa collaborazione dà il via a nuove ed entusiasmanti opportunità e dimostra il reciproco impegno delle due aziende nella fornitura di terapie innovative e accessibili ai pazienti.

