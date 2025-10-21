Polpharma Biologics annuncia il lancio commerciale della prima siringa preriempita in Europa contenente un biosimilare del ranibizumab

Polpharma Biologics oggi ha annunciato che Ranivisio® PFS (siringa preriempita contenente un biosimilare del ranibizumab), è ora commercialmente disponibile in Francia.

Ranivisio® è il primo biosimilare di Lucentis® offerto in una comoda siringa preriempita (PFS) in Europa, creando un nuovo standard per i farmaci biologici a prezzi accessibili nella cura oftalmologica. Questa presentazione innovativa offre un dosaggio preciso e una facilità d'uso, favorendo una somministrazione efficiente per i pazienti affetti da degenerazione maculare senile neovascolare (AMD), edema maculare diabetico (DME) e occlusione venosa retinica (RVO). Bioeq AG, una joint venture tra Polpharma Biologics Group BV e Formycon AG, è responsabile dello sviluppo e della concessione delle licenze di Ranivisio® PFS.

