PNCC sceglie LotusFlare per alimentare il BSS digitale e la piattaforma commerciale per la nuova rete autonoma 4G/5G

LotusFlare , fornitore di una piattaforma di commercio e monetizzazione digitale cloud-native e basata sull'AI per i fornitori di servizi di comunicazione (CSP), oggi ha annunciato di essere stata scelta da Palau National Communications Corporation (PNCC) per offrire una piattaforma completa di commercio e monetizzazione, compreso un digital business support system (dBSS, sistema di supporto aziendale digitale) completo, nell'ambito del più ampio programma di modernizzazione della rete 4G/5G Standalone (SA) di PNCC.

Palau National Communications Corporation (PNCC)

La soluzione LotusFlare supporterà gli abbonati PNCC nei servizi mobili, di banda larga fissa e di TV digitale, consentendo nel contempo capacità multi-tenant uniche, allineate con la strategia digitale e regionale a lungo termine di PNCC.

PNCC ha avviato un programma di modernizzazione tecnologica completo, incentrato sull'aumento del processo speed-to-market (velocità di commercializzazione), migliorando l'esperienza clienti e l'efficienza operativa a lungo termine.

