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PMC Organometallix annuncia un aumento dei prezzi su tutti i prodotti

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A causa di importanti cambiamenti nelle condizioni del mercato, PMC Organometallix, Inc. annuncia che, a partire dal 1° maggio 2026, o secondo i termini contrattuali, i prezzi in tutte le linee di prodotti a livello globale aumenteranno del 10-25%.

Questo adattamento è dovuto alle continue pressioni derivanti dai costi di elementi chiave, tra cui l'aumento dei costi delle materie prime e delle spese di logistica e trasporto. Se da una parte l'azienda assorbe questi aumenti, l'attuale contesto economico derivante dalla crisi geopolitica del conflitto iraniano richiede questo allineamento per continuare a fornire i materiali di alta qualità e l'affidabilità delle forniture su cui fanno affidamento i nostri clienti. PMC Organometallix implementerà questi cambiamenti in modo trasparente e collaborativo e apprezza la vostra collaborazione mentre si orienta tra queste sfide economiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jeff Hammerstrom
jeff.hammerstrom@pmc-group.com
Assistenza clienti: Americhe 855-638-2549, EMEA +0031(0)85 9024966



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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