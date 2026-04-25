PMC Organometallix annuncia un aumento dei prezzi su tutti i prodotti

A causa di importanti cambiamenti nelle condizioni del mercato, PMC Organometallix, Inc. annuncia che, a partire dal 1° maggio 2026, o secondo i termini contrattuali, i prezzi in tutte le linee di prodotti a livello globale aumenteranno del 10-25%.

Questo adattamento è dovuto alle continue pressioni derivanti dai costi di elementi chiave, tra cui l'aumento dei costi delle materie prime e delle spese di logistica e trasporto. Se da una parte l'azienda assorbe questi aumenti, l'attuale contesto economico derivante dalla crisi geopolitica del conflitto iraniano richiede questo allineamento per continuare a fornire i materiali di alta qualità e l'affidabilità delle forniture su cui fanno affidamento i nostri clienti. PMC Organometallix implementerà questi cambiamenti in modo trasparente e collaborativo e apprezza la vostra collaborazione mentre si orienta tra queste sfide economiche.

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Jeff Hammerstrom

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