Più pulito per design: SaniSure presenta le bottiglie e le damigiane ultra pulite in PETG PharmaTainer™

SaniSure® oggi ha annunciato il lancio di PETG PharmaTainer™, una nuova linea di bottiglie e damigiane per bioprocessi che abbina la resina PETG 6763 Eastman Eastar® (DMF N. 9987) ampiamente accettata, per uso medico con il processo proprietario e l'automazione avanzata di SaniSure. Questo lancio amplia la piattaforma consolidata PharmaTainer® di SaniSure, estendendo i suoi attributi comprovati di purezza, robustezza e prestazioni per includere PETG di standard industriale assieme ai suoi prodotti PET e PC.

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PETG PharmaTainer™ bottles and carboys—RNase/DNase-free, ultra-clean, ready-to-use containers for bioprocessing applications.

Disponibile in volumi che vanno da fiale di stabilità da 10 mL a damigiane da 10 L, in configurazioni sterili (irradiazione a raggi gamma) e configurazioni non sterili, PETG PharmaTainer supporta l'intero flusso di lavoro dei bioprocessi.

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