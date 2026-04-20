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Più pulito per design: SaniSure presenta le bottiglie e le damigiane ultra pulite in PETG PharmaTainer™

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SaniSure® oggi ha annunciato il lancio di PETG PharmaTainer™, una nuova linea di bottiglie e damigiane per bioprocessi che abbina la resina PETG 6763 Eastman Eastar® (DMF N. 9987) ampiamente accettata, per uso medico con il processo proprietario e l'automazione avanzata di SaniSure. Questo lancio amplia la piattaforma consolidata PharmaTainer® di SaniSure, estendendo i suoi attributi comprovati di purezza, robustezza e prestazioni per includere PETG di standard industriale assieme ai suoi prodotti PET e PC.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420823080/it/

PETG PharmaTainer™ bottles and carboys—RNase/DNase-free, ultra-clean, ready-to-use containers for bioprocessing applications.

PETG PharmaTainer™ bottles and carboys—RNase/DNase-free, ultra-clean, ready-to-use containers for bioprocessing applications.

Disponibile in volumi che vanno da fiale di stabilità da 10 mL a damigiane da 10 L, in configurazioni sterili (irradiazione a raggi gamma) e configurazioni non sterili, PETG PharmaTainer supporta l'intero flusso di lavoro dei bioprocessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
SaniSure
rebert@sanisure.com
+1 800 726 4835
sanisure.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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