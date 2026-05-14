PIF nominata tra gli sponsor ufficiali della Coppa del mondo FIFA 2026™

PIF e FIFA hanno annunciato che PIF figurerà tra gli sponsor ufficiali della Coppa del Mondo FIFA 2026™ per l'America settentrionale e l'Asia. La collaborazione riflette l'impegno condiviso che punta a espandere la maggior diffusione del calcio a tutti i livelli, dalle categorie giovanili alle competizioni d'élite, oltre che a sbloccare nuove opportunità per consentire una maggiore partecipazione a questo sport.

14 May, 2026: Front row (L-R), Romy Gai, Chief Business Officer, FIFA and Kevin Foster, Managing Director and Head of Corporate Affairs, PIF, back row (L-R), H.R.H Prince Faisal Bin Bandar Bin Sultan Al Saud, Vice Chairman, Savvy Games Group, Gianni Infantino, President, FIFA, H.E. Yasir Othman Al-Rumayyan, Governor, PIF and Muhannad AlDawood, Chief Strategy Officer, Qiddiya Investment Company witnessed the signing of the partnership of PIF as Official Tournament Supporter of FIFA World Cup 2026™, incorporating PIF companies, Savvy Games Group and Qiddiya City (Photo by PIF)

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