Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

PicSee lancia la prima piattaforma social al mondo che aiuta a ricevere tutte le foto dagli amici

AA

PicSee, un nuovo tipo di piattaforma social, ha annunciato il suo lancio globale, introducendo un modo rivoluzionario per amici e parenti di riconnettersi attraverso le foto. Realizzato sullo scambio reciproco di foto e alimentato dall'intelligenza artificiale, PicSee aiuta gli utenti a ottenere automaticamente tutte le proprie foto dagli amici inviandogli le loro, senza mai caricarle sul cloud.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251112779397/it/

PicSee App - Home Screen

PicSee App - Home Screen

Ogni anno, migliaia di milioni di foto vengono scattate, ma raramente scambiate con gli amici che vi compaiono. PicSee cambia tutto questo. Utilizzando il riconoscimento facciale sul dispositivo e un sistema "dare per avere" in attesa di brevetto, l'app identifica automaticamente le persone che appaiono nelle foto e aiuta gli amici a scambiarle in modo sicuro al semplice tocco di un dito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Mayank Bidawatka; mayank.bidawatka@picsee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario