PHCbi presenta il sistema di espansione cellulare LiCellGrow™ a sostegno di una produzione efficiente e di alta qualità di terapie cellulari e genetiche

PHC Corporation, Biomedical Division (Ufficio centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente: Nobuaki Nakamura; di seguito "PHCbi"), fornitore globale di soluzioni per la conservazione di campioni di laboratorio e di colture cellulari e filiale di PHC Holdings Corporation (Ufficio centrale: Chiyoda-ku, Tokyo), ha annunciato oggi la presentazione del suo nuovo sistema di espansione cellulare LiCellGrow™ (*1) a scopo di ricerca in Giappone e in altri paesi selezionati a livello globale (*2) . Il sistema è stato progettato per migliorare la qualità e l'efficienza nella produzione di nuove terapie avanzate, consentendo agli sviluppatori di terapie di visualizzare le alterazioni metaboliche in tempo reale nelle cellule e controllare automaticamente le condizioni delle colture.

Controller and processor, Filter-less culture bag and reservoir/waste bags *Controller and other accessories sold separately, but all of them required for operating the system.

[Contatto per prodotti e servizi]
Masayo Okada
Ufficio marketing, Biomedical Division
PHC Corporation
E-mail: masayo.okada@phchd.com

[Contatto per IR e media]
Dipartimento per le relazioni con gli investitori e le comunicazioni aziendali
PHC Holdings Corporation
Tel: +81-3-6778-5311 E-mail: phc-pr@gg.phchd.com



