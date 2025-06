PharmSight rafforza la propria presenza globale con un nuovo ufficio a Zug (Svizzera) e lancia la piattaforma di formazione IA Conversity

PharmSight Research & Analytics ha annunciato oggi l'inaugurazione del suo hub europeo a Zug, in Svizzera. Operativa come PharmSight GmbH, questa espansione strategica rafforza l'impegno dell'azienda a offrire informazioni basate sui dati per formazioni sulla negoziazione, ottimizzazione della forza vendite e soluzioni di accesso al mercato nel cuore dell'ecosistema farmaceutico europeo.

A capo di PharmSight GmbH ci sarà Gianclaudio Floria, recentemente nominato CEO e che vanta oltre 20 anni di esperienza presso operazioni commerciali e rivestendo ruoli strategici presso giganti del settore come Amgen, BMS, Fresenius Kabi, Gilead e Alexion.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250615153151/it/

Gianclaudio Floria

g.floria@pharmsight.com

Rachit Syag

Rachit@pharmsight.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire