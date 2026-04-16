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Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia risultati da record per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2025, con un aumento del 33% delle vendite nette e una crescita dell'89% dell'utile netto

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Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) ha annunciato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'esercizio fiscale 2025 conclusosi il 31 gennaio 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.
Saleh Sagr
Presidente, CEO e direttore

Relazioni con gli investitori di Perma-Pipe
281.941.2445
investor@permapipe.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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