Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia risultati da record per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2025, con un aumento del 33% delle vendite nette e una crescita dell'89% dell'utile netto

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) ha annunciato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'esercizio fiscale 2025 conclusosi il 31 gennaio 2026.

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Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Saleh Sagr

Presidente, CEO e direttore



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