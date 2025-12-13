Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2025

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) ha annunciato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre conclusosi il 31 ottobre 2025.

“Per i tre mesi conclusisi il 31 ottobre 2025, le vendite nette sono state pari a 61,1 milioni di dollari, un aumento di 19,5 milioni di dollari, pari al 46,9%, rispetto ai 41,6 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente. A guidare la crescita sono stati i maggiori volumi delle vendite sia nel Medio Oriente che in Nord America. L'utile lordo è stato di 21,0 milioni di dollari, un aumento di 6,9 milioni di dollari rispetto ai 14,1 milioni di dollari dell'anno precedente, un riflesso dell'aumento dei livelli di attività. Le spese di vendita, generali e amministrative hanno registrato un aumento da 7,3 milioni a 8,3 milioni di dollari, principalmente dovuto all'aumento delle spese per il personale e degli onorari professionali, compresi circa 0,5 milioni di dollari per la conformità alla legge Sarbanes-Oxley 404 relativa alla nostra transizione da piccola società di rendicontazione a società con obbligo di deposito del bilancio. L'ETR (aliquota fiscale effettiva) della Società era pari al 27%, rispetto al 32% nello stesso trimestre dell'anno precedente, riflettendo l'impatto della varietà di prodotti in diverse giurisdizioni fiscali. Di conseguenza, l'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è stato pari a 6,3 milioni di dollari, un aumento di 3,8 milioni di dollari, pari al 152,0%, rispetto ai 2,5 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024”, ha puntualizzato il Presidente e CEO Saleh Sagr.

“Per i nove mesi conclusisi al 31 ottobre 2025, il fatturato netto è stato di 155,8 milioni di dollari, un aumento di 42,4 milioni di dollari, pari al 37,4% rispetto ai 113,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato attribuibile principalmente a maggiori volumi di vendite sia nel Medio Oriente che in Nord America. L'utile lordo è stato di 52,2 milioni di dollari rispetto a 38,1 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente, un riflesso dell'aumento dei livelli di attività nell'anno attuale. Le spese generali e amministrative sono state di 26,1 milioni di dollari, un aumento rispetto ai 19,5 milioni di dollari dovuto all'aumento delle spese per il personale e degli onorari professionali, compresi circa 1,0 milioni di dollari per la conformità alla legge Sarbanes-Oxley 404 relativa alla nostra transizione da piccola società di rendicontazione a società con obbligo di deposito del bilancio. Questo comprende inoltre un onere una tantum di circa 2,0 milioni di dollari corrisposto per le dimissioni del CEO precedente. L'ETR della Società era pari al 29%, rispetto al 28% nello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dell'aliquota fiscale della Società è stato dovuto alla varietà di prodotti in diverse giurisdizioni fiscali e come risultato di una limitazione fiscale relativa all'onere una tantum corrisposto per le dimissioni del CEO precedente. L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è salito a 12,1 milioni di dollari, un aumento di 4,9 milioni di dollari, pari al 68,1%, rispetto a 7,2 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024”, ha commentato Sagr.

Il Presidente e CEO Saleh Sagr ha inoltre aggiunto: “Al 31 ottobre 2025, il nostro portafoglio ordini ha totalizzato 148,9 milioni di dollari, rappresentando un aumento di 10,8 milioni di dollari, pari al 7,8%, rispetto ai 138,1 milioni di dollari riportati il 31 gennaio 2025. I livelli attuali del nostro portafoglio ordini continuano a dimostrare una crescita sostenuta; in particolare, il portafoglio ordini alla fine del terzo trimestre fiscale 2025 riflette un aumento di oltre il 30% rispetto al portafoglio ordini registrato alla fine dello stesso terzo trimestre dell'anno precedente. Questa espansione è evidente sia nel Nord America che nella regione MENA, sottolineando la domanda solida e costante delle nostre soluzioni”.

“Al 31 ottobre 2025, i nostri ricavi dall'inizio dell'anno sono simili ai ricavi riportati per l'intero anno fiscale 2024. L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie dall'inizio dell'anno era pari a 12,1 milioni di dollari, un aumento di 3,1 milioni di dollari, pari al 34,4%, rispetto ai circa 9,0 milioni di dollari nell'anno fiscale 2024. Il fatto che l'utile netto dall'inizio dell'anno abbia superato i risultati dell'intero anno fiscale 2024 con ancora un trimestre rimasto nell'anno fiscale 2025 riflette un costante miglioramento operativo e finanziario. Inoltre, l'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie per i tre e i nove mesi conclusisi il 31 ottobre 2025, rappresenta il livello più alto di utili dalla transizione della Società da MFRI a Perma-Pipe nel 2017", ha continuato Sagr.

“Abbiamo continuato a registrare solide prestazioni finanziarie, sostenute da attività costanti nei nostri mercati principali e dal miglioramento della leva operativa. Le nostre operazioni nel Medio Oriente e in Nord America hanno portato forti risultati, evidenziando ulteriormente il rafforzamento continuo della nostra piattaforma globale. Queste prestazioni si riflettono nei nostri risultati trimestrali e dall'inizio dell'anno, oltre che nella crescita del nostro portafoglio ordini. Questi risultati si allineano anche con le nostre iniziative strategiche, compreso il nostro investimento nella nuova struttura in Qatar, che ha garantito contratti per oltre 5,0 milioni di dollari la cui esecuzione è programmata per il resto dell'anno. Manteniamo l'attenzione sulla promozione della crescita redditizia e sul miglioramento della nostra posizione competitiva nei mercati che serviamo”, ha concluso Sagr.

Risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025

Il fatturato netto è stato di 61,1 milioni di dollari e 41,6 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 19,5 milioni di dollari è stato il risultato di maggiori volumi di vendite sia nel Medio Oriente che in Nord America.

L'utile lordo è stato di 21,0 milioni di dollari e di 14.1 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 6,9 milioni di dollari è stato dovuto principalmente ai maggiori volumi di attività nel trimestre.

Le spese generali e amministrative sono state di 8,3 milioni di dollari e 7,3 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 1,0 milioni di dollari è stato dovuto principalmente all'aumento delle spese per il personale e, in misura minore, agli onorari professionali corrisposti nel trimestre.

Le spese di vendita sono state di 1,3 milioni di dollari e 1,2 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 0,1 milioni è stato dovuto a un aumento delle spese per il personale nel trimestre.

Gli interessi passivi netti sono rimasti invariati e sono stati pari a 0,5 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024.

L'ETR della Società era pari al 27% e al 32% nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'ETR inferiore per i tre mesi conclusisi il 31 ottobre 2025 è dovuto alla varietà di utili e perdite in diverse giurisdizioni.

L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è stato di 6,3 milioni di dollari e di 2,5 milioni di dollari nei tre mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 3,8 milioni di dollari è stato dovuto principalmente all'aumento dell'attività commerciale e a una migliore esecuzione dei progetti nel trimestre.

Risultati dell'anno fiscale 2025

Il fatturato netto è stato di 155,8 milioni di dollari e di 113,4 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 42,4 milioni di dollari è stato dovuto all'incremento dei volumi di vendita in Medio Oriente e in Nord America.

L'utile lordo è stato di 52,2 milioni di dollari e di 38,1 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 14,1 milioni di dollari è stato determinato principalmente dall'incremento dei volumi di attività.

Le spese generali e amministrative sono state pari a 26,1 milioni di dollari e 19,5 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 6,6 milioni di dollari è stato dovuto all'aumento delle spese per il personale e degli onorari professionali. Questo comprende un onere una tantum dovuto all'accelerazione di una retribuzione corrisposta per le dimissioni di un dirigente.

Le spese di vendita sono rimaste costanti, pari a 3,5 milioni di dollari e 3,8 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. La diminuzione di 0,3 milioni di dollari è stata dovuta alla riduzione delle spese per il personale.

Gli interessi passivi netti sono stati pari a 1,3 milioni di dollari e 1,5 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. La diminuzione di 0,2 milioni di dollari è dovuta principalmente al calo dei tassi di interesse nell'anno in corso.

L'ETR della Società era pari al 29% e al 28% nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. La variazione dell'ETR è dovuta a un mix di utili e perdite nelle varie giurisdizioni.

L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è stato di 12,1 milioni di dollari e di 7,2 milioni di dollari nei nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 e 2024. L'aumento di 4,9 milioni di dollari è stato dovuto principalmente a un aumento dei volumi commerciali e a una migliore esecuzione dei progetti nel corso dell'anno.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la “Società”) è leader mondiale nella produzione di tubazioni preisolate e sistemi di rilevamento delle perdite per la raccolta di petrolio e gas, il teleriscaldamento e il raffreddamento e altre applicazioni. Utilizza la sua vasta esperienza ingegneristica e di fabbricazione per sviluppare soluzioni di tubazioni che risolvono sfide complesse per il trasporto sicuro ed efficiente di molti tipi di liquidi. In totale, l'azienda è presente in quattordici sedi in sette Paesi.

Dichiarazioni previsionali

Alcune dichiarazioni e altre informazioni contenute nel presente comunicato stampa che possono essere identificate con l'uso di una terminologia previsionale costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, e sono soggette ai “safe harbors” creati da tali disposizioni, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni relative alle prestazioni e alle operazioni future previste della Società. Queste dichiarazioni devono essere considerate come soggette ai numerosi rischi e incertezze che esistono nelle operazioni e nell'ambiente commerciale della Società. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti: (i) le fluttuazioni del prezzo del petrolio e del gas naturale e il loro impatto sul volume degli ordini dei clienti per i prodotti della Società; (ii) la capacità della Società di acquistare materie prime a prezzi favorevoli e di mantenere relazioni vantaggiose con i propri fornitori; (iii) la diminuzione della spesa governativa per i progetti che utilizzano i prodotti della Società e le sfide alla liquidità e all'accesso ai fondi di capitale dei clienti non governativi della Società; (iv) la capacità della Società di estinguere il proprio debito e di rinnovare le linee di credito internazionali in scadenza; (v) la capacità dell'Azienda di eseguire efficacemente il suo piano strategico e di raggiungere una redditività sostenuta e flussi di cassa positivi; (vi) la capacità dell'Azienda di riscuotere un credito a lungo termine relativo a un progetto in Medio Oriente; (vii) la capacità dell'Azienda di interpretare i cambiamenti delle normative e dei regolamenti fiscali; (viii) la capacità dell'Azienda di utilizzare le sue perdite operative nette portate a nuovo; (ix) gli storni di ricavi e profitti registrati in precedenza derivanti da stime imprecise effettuate in relazione al riconoscimento dei ricavi “over-time” dell'Azienda; (x) l'incapacità della Società di stabilire e mantenere un efficace controllo interno sul reporting finanziario; (xi) i tempi di ricezione, esecuzione, consegna e accettazione degli ordini per i prodotti della Società; (xii) la capacità della Società di negoziare con successo accordi di fatturazione progressiva per i suoi grandi contratti; (xiii) i prezzi aggressivi da parte dei concorrenti esistenti e l'ingresso di nuovi concorrenti nei mercati in cui opera la Società; (xiv) la capacità della Società di fabbricare prodotti privi di difetti latenti e di recuperare dai fornitori che potrebbero fornire materiali difettosi alla Società; (xv) la riduzione o l'annullamento degli ordini inclusi nel portafoglio ordini della Società; (xvi) i rischi e le incertezze specifici delle operazioni commerciali internazionali della Società; (xvii) la capacità della Società di attrarre e trattenere i dirigenti e il personale chiave; (xviii) la capacità della Società di ottenere i benefici previsti dalle sue iniziative di crescita; (xix) l'impatto delle pandemie e di altre crisi sanitarie pubbliche sulla Società e sulle sue operazioni; e (xx) l'impatto delle minacce alla sicurezza informatica sui sistemi informatici della Società. Gli azionisti, i potenziali investitori e gli altri lettori sono invitati a considerare attentamente questi fattori nel valutare le dichiarazioni previsionali e sono invitati a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento sono formulate solo alla data del presente comunicato stampa e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni che di eventi futuri o altro. Informazioni più dettagliate sui fattori che possono influenzare la nostra performance sono contenute nei nostri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, disponibili al seguente indirizzo https://www.sec.gov e nella sezione Investor Center del nostro sito web ( http://investors.permapipe.com ).

L'anno fiscale della Società termina il 31 gennaio. Gli anni, i risultati e i bilanci descritti come 2025, 2024 e 2023 si riferiscono all'anno fiscale conclusosi rispettivamente il 31 gennaio 2026, 2025, e 2024.

Ulteriori informazioni sui risultati finanziari della Società per i tre mesi conclusisi il 31 ottobre 2025, compresa la discussione e l'analisi del management sulle condizioni finanziarie e i risultati delle operazioni della Società, sono contenute nella relazione trimestrale della Società sul modulo 10-Q per il periodo trimestrale conclusosi il 31 ottobre 2025, che sarà depositata presso la Securities and Exchange Commission alla data del presente documento o all'incirca, e sarà accessibile all'indirizzo www.sec.gov e www.permapipe.com . Per ulteriori informazioni, visitate il sito web della Società.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SOCIETÀ CONTROLLATE BILANCIO SINTETICO CONSOLIDATO (non sottoposto a revisione contabile) (In migliaia, tranne i dati per azione) Tre mesi al 31 ottobre Nove mesi al 31 ottobre 2025 2024 2025 2024 Vendite nette $ 61.148 $ 41.563 $ 155.796 $ 113.397 Costo delle vendite 40.143 27.477 103.645 75.320 Utile lordo 21.005 14.086 52.151 38.077 Totale spese operative 9.602 8.500 29.672 23.214 Ricavi operativi 11.403 5.586 22.479 14.863 Interessi passivi 497 468 1.318 1.489 Altre spese 6 50 72 156 Utile al lordo delle imposte 10.900 5.068 21.089 13.218 Imposte sull'utile 2.986 1.615 6.058 3.692 Utile netto 7.914 3.453 15.031 9.526 Meno: utile netto attribuibile a partecipazioni di minoranza 1.599 962 2.913 2.303 Utile netto attribuibile alle azioni ordinarie $ 6.315 $ 2.491 $ 12.118 $ 7.223 Utile per azione Di base $ 0,78 $ 0,31 $ 1,51 $ 0,91 Diluito $ 0,77 $ 0,31 $ 1,49 $ 0,90

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SOCIETÀ CONTROLLATE BILANCIO SINTETICO CONSOLIDATO (In migliaia) 31 ottobre 2025 31 gennaio 2025 ATTIVITÀ Attività attuali $ 151.576 $ 108.802 Attività a lungo termine 65.409 56.439 Attività totali $ 216.985 $ 165.241 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO Passività attuali $ 86.301 $ 54.063 Passività a lungo termine 30.696 28.073 Passività totali 116.997 82.136 Interessi di minoranza 14.235 10.967 Patrimonio netto 85.753 72.138 Totale passività e patrimonio netto $ 216.985 $ 165.241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SOCIETÀ CONTROLLATE

RICONCILIAZIONE DELLE MISURE FINANZIARIE NON GAAP

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE RETTIFICATO

( In migliaia )

(non sottoposta a revisione contabile)

Le seguenti informazioni contengono una riconciliazione della misura finanziaria non-GAAP dell'utile al lordo delle imposte e dell'utile al lordo delle imposte preparata in conformità ai principi contabili generalmente accettati ("GAAP") per i primi tre e nove mesi conclusisi rispettivamente il 31 ottobre 2025 and 2024. Lo scopo di questa riconciliazione è fornire agli investitori informazioni utili a valutare le prestazioni della Società. L'utile al lordo delle imposte include alcune rettifiche identificate di seguito. Questa misura non viene considerata un'alternativa all'utile al lordo delle imposte o ad altre misure finanziarie di prestazioni preparate in conformità con i GAAP. La Società ritiene che l'esclusione di alcune voci dall'utile al lordo delle imposte consenta agli investitori di valutare con maggiore efficacia le prestazioni operative della Società e di identificare le tendenze che potrebbero non essere evidenti a causa della variabilità e della natura sporadica di tali voci. Inoltre, la Società ritiene che tale misura fornisca informazioni significative agli investitori nel confronto dei risultati tra periodi e prestazioni rispetto alle società concorrenti.

Le rettifiche apportate per alcune voci sono descritte in modo più dettagliato di seguito: (i) oneri una tantum relativi all'accelerazione della retribuzione dei dirigenti; (ii) altri oneri non ricorrenti. A seguito di tali rettifiche, alcune voci che incidono sugli utili al lordo delle imposte potrebbero non essere comparabili con misure simili di altre società.

La tabella seguente offre una riconciliazione della misura finanziaria GAAP e non-GAAP:

Tre mesi al 31 luglio Sei mesi al 31 luglio 2025 2024 2025 2024 Utile al lordo delle imposte (GAAP come riportato) $ 10.900 $ 5.068 $ 21.089 $ 13.218 Accelerazione di alcune remunerazioni di dirigenti - - 2.018 - Altri oneri una tantum - - 88 - Utile al lordo delle imposte rettificato $ 10.900 $ 5.068 $ 23.195 $ 13.218

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251212801255/it/

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Saleh Sagr, Presidente e CEO

Perma-Pipe - Relazioni con gli investitori

847.929.1200

investor@permapipe.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire