Perma-Pipe accelera la crescita investendo nel nuovo impianto nel nord-est degli Stati Uniti per servire i clienti dei data center per l'intelligenza artificiale, offre un aggiornamento sulle operazioni in Medio Oriente e conclude l'analisi del CdA delle alternative strategiche

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la “Società”) oggi ha annunciato un'espansione strategica incentrata sull'accelerazione della crescita attraverso l'ingresso nella regione nord-orientale degli Stati Uniti, area in forte domanda. La Società si sta posizionando per trarre vantaggio dal mercato dei data center associato all'intelligenza artificiale ("AI") in rapida espansione sia negli Stati Uniti che nei mercati internazionali, continuando nel contempo a rafforzare la sua leadership nel settore delle soluzioni per infrastrutture di importanza critica.

Nell'ambito della sua strategia di espansione, Perma-Pipe darà priorità agli investimenti mirati ad ampliare la sua presenza nel settore in rapida evoluzione dei data center per l'AI.

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Saleh Sagr, Presidente e CEO

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