Paymentology raccoglie 175 milioni di dollari in un round di finanziamento condotto da Apis Partners e Aspirity Partners per sostenere la prossima fase di crescita

Paymentology , il principale emittente ed elaboratore mondiale di carte di credito, oggi ha annunciato un round di investimento da 175 milioni di dollari condotto da Apis Partners (”Apis”), società di private equity specializzata in infrastruttura e servizi finanziaria, e Aspirity Partners (“Aspirity”), società paneuropea di private equity incentrata su tecnologia e servizi finanziari e servizi di tecnologia e connettività aziendali.