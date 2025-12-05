Parse Biosciences lancia Evercode Whole Blood Fixation

Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato oggi il lancio di Evercode™ Whole Blood Fixation, un nuovo kit che consente la fissazione immediata di sangue intero direttamente nel punto di prelievo. La tecnologia elimina la necessità di isolamento di PBMC in sede, di apparecchiature specializzate, o di personale qualificato, consentendo ai team di ricerca in ematologia traslazionale e farmaceutica di prelevare campioni di sangue direttamente in contesti clinici reali per effettuare successive analisi di singole cellule.

I flussi di lavoro tradizionali di profilazione dell'RNA a singola cellula eseguiti in un contesto traslazionale richiedono un compromesso tra la lavorazione di campioni freschi, che si degradano rapidamente e richiedono una manipolazione esperta, e l'utilizzo di approcci di fissazione che catturano solo una parte del trascrittoma e non possono fornire sequenze TCR abbinate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204655195/it/

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire