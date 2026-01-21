Parse Biosciences e Graph Therapeutics collaborano alla creazione di un grande atlante delle alterazioni immunitarie funzionali

Parse Biosciences e Graph Therapeutics (Graph) hanno annunciato oggi una partnership strategica che mira alla creazione di uno dei più grandi e completi atlanti delle alterazioni delle cellule immunitarie. La collaborazione sfrutterà la piattaforma lab-in-the-loop di Graph e GigaLab di Parse allo scopo di profilare centinaia di milioni di cellule di pazienti affetti da malattie immunitarie, sottoposte a perturbazione sistematica, rendendo il comportamento altamente dinamico del sistema immunitario accessibile, per favorire la scoperta e lo sviluppo di farmaci basati sull'IA. Questo sforzo riduce i rischi e accelera lo sviluppo di nuove terapie curative per i pazienti affetti da malattie immuno-mediate.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260120244271/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120244271/it/

Contatti per i media

Graph Therapeutics

Anna Yuwen

pr@graphtx.com

Parse Biosciences

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire