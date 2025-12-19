Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Parse Biosciences e Codebreaker Labs collaborano per l'applicazione della profilazione cellulare dell'intero trascrittoma e della genomica causale su larga scala

AA

Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni scalabili e accessibili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato una collaborazione con Codebreaker Labs mirata a sviluppare e convalidare una rivoluzionaria piattaforma in grado di testare in parallelo migliaia di varianti genetiche e di misurarne gli effetti con risoluzione a livello di singola cellula. Combinando la piattaforma di biologia sintetica e le capacità di ingegneria delle varianti targate Codebreaker con la scalabilità e l'accessibilità della tecnologia Evercode™ di Parse, la partnership mira a generare i dati causali sempre più ambiti dagli sviluppatori AI, dai team di ricerca farmacologica e dai ricercatori clinici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Parse Biosciences: Kaitie Kramer, kkramer@parsebiosciences.com
Codebreaker Labs: Ryan Gill, rtg@codebreakerlabs.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario