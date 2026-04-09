Paranova Print and Packaging debutta come azienda indipendente con un nuovo nome a seguito dell'acquisizione da parte di Kingswood Capital Management

Business Unit Paper (“BU Paper”) di Coveris ha annunciato oggi il perfezionamento della sua acquisizione da parte di Kingswood Capital Management, LP (insieme alle sue affiliate, “Kingswood”). Nell'ambito della transizione a organizzazione indipendente, BU Paper adotterà il nuovo nome Paranova Print and Packaging (“Paranova”), riflettendo sia la sua tradizione di lunga data sia la sua prossima fase di crescita.

Paranova produce soluzioni di imballaggio cartaceo di alta qualità e sostenibili, compresi imballaggi per alimenti, prodotti per la casa e la cura personale. L'azienda è specializzata in prodotti come etichette autoadesive e senza supporto, cartoncino rigato, cartoni e vassoi che utilizzano materiali ecologici.

Da oltre trent'anni, Paranova è un partner fidato per i clienti, i fornitori e l'industria degli imballaggi in generale. Oggi, la tradizione continua mentre l'azienda inizia un nuovo capitolo con un nuovo nome. Paranova raccoglie elementi del passato, del presente e del futuro dell'azienda: “Para”, che riprende Paragon, il nome originale dell'azienda e decenni di dedizione all'eccellenza, e “Nova”, ovvero nuovo, che segnala un nuovo inizio come organizzazione indipendente.

“Siamo entusiasti di entrare ufficialmente a far parte della famiglia Kingswood e orgogliosi di presentare Paranova Print and Packaging come nostra nuova identità”, ha dichiarato Jo Ormrod, CEO di Paranova. “Dopo aver ascoltato con attenzione i nostri colleghi e clienti, abbiamo deciso su un'identità che rappresenta le nuove opportunità future con Kingswood, unendo la tradizione di eccellenza e una nuova attenzione per l'innovazione, la sostenibilità e una creazione di valore a lungo termine”.

Andrew Kovach, socio di Kingswood, ha aggiunto, “Siamo impazienti di collaborare con Jo e tutto il team, mentre avviano il nuovo capitolo di crescita con la loro nuova identità. Paranova è un nuovo marchio originale ed esclusivo che comprende ciò che ha stabilito la reputazione dell'azienda e ciò che ne promuoverà e ispirerà l'evoluzione”.

Jefferies ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Kingswood nell'ambito dell'operazione, mentre Kirkland & Ellis LLP ha ricoperto il ruolo di consulente legale.

Informazioni su Paranova Print and Packaging

Creata nel 1994, Paranova Print and Packaging produce soluzioni di imballaggio sostenibili, ad alte prestazioni, per diverse industrie e una varia clientela che comprende Regno Unito ed Europa. Specializzata nella produzione di etichette autoadesive e senza supporto, cartoncino rigato, cartone e vassoi, Paranova impiega materiali ecosostenibili e aderisce ad elevati standard di conformità ambientale per garantire forniture da fonti responsabili. Con particolare attenzione alla riciclabilità e circolarità, la società aiuta i clienti a raggiungere gli obiettivi ambientali grazie a soluzioni di imballaggio efficienti e responsabili.

Informazioni su Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP collabora con importanti società del mercato medio che possono trarre vantaggio dal suo capitale e dalle sue risorse operative. Kingswood accoglie con fiducia la complessità e ritiene di essere ben posizionata per supportare le aziende nei punti di svolta del loro sviluppo per migliorarne il valore. Con sede a Los Angeles, Kingswood è un team imprenditoriali coeso con una lunga tradizione di successi condivisi sviluppando collaborazioni “win-win” con le aziende del suo portafoglio e i suoi team di gestione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Kingswood all'indirizzo www.kingswood-capital.com .

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Shannon Powers

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