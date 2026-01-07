Giornale di Brescia
Pandorum Technologies e Nucelion Therapeutics annunciano una collaborazione strategica imperniata sulla produzione di una terapia rigenerativa dei tessuti basata su esosomi mirata alle patologie oculari nei mercati APAC

Pandorum Technologies, specialista della medicina rigenerativa in fase clinica impegnato nello sviluppo di una piattaforma di nuova generazione per la rigenerazione programmabile dei tessuti, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Nucelion Therapeutics, un'organizzazione specializzata in ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CRDMO) con sede a Hyderabad. La partnership è mirata all'espansione delle capacità produttive della piattaforma terapeutica di Pandorum basata sugli esosomi nella regione dell'Asia-Pacifico (APAC).

Questa collaborazione strategica rispecchia una visione condivisa, mentre gli asset di Pandorum si avviano verso la fase clinica. Sfruttando le capacità produttive di Nucelion Therapeutics, la partnership supporta l'approvvigionamento regionale e prepara la futura conformità normativa, e rappresenta quindi un progresso strategico.

