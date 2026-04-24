Pacífico Mexinol festeggia l'inaugurazione simbolica dei lavori a Topolobampo, che posiziona il Messico nella nuova industria chimica a basse emissioni di carbonio

Il progetto Pacifico Mexinol (“Mexinol”) ha festeggiato l'inizio della fase di pre-costruzione con la posa simbolica della prima pietra, che ha dato il via a uno degli investimenti industriali globali più importanti nel metanolo blu e a bassissimo tenore di carbonio. L'evento ha riunito diplomatici, rappresentanti delle autorità e leader del mondo imprenditoriale a livello nazionale e internazionale, a dimostrazione dell'importanza strategica del progetto per il Messico e della sua integrazione nell'economia emergente a basse emissioni di carbonio.

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Adolfo Murietta, Project Shareholder; Rommel Gallo, CEO Transition Industries; Ron Johnson, United States Ambassador to Mexico; Drew Hoster, Counsel General of the United States in Hermosillo, Sonora. Photo courtesy of: Luz Noticias.

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Karin Nunan, Responsabile globale degli affari aziendali,

knunan@transitionind.com







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