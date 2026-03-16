OXMIQ Labs e AM Intelligence Labs stringono una partnership per creare una delle più grandi piattaforme di calcolo IA al mondo basata su energia rinnovabile

OXMIQ Labs (“OXMIQ”), impresa che sviluppa architetture GPU e tecnologia IA fondata da Raja Koduri, oggi ha annunciato l’avvio di una partnership tecnologica strategica con AM Intelligence Labs, un business AM Group, finalizzata a offrire consulenza per l’infrastruttura di sistemi e data center per la capacità di calcolo IA da 2 GW di AM Intelligence Labs entro il 2030, con un hub iniziale di calcolo IA da 1 GW nell’Uttar Pradesh, in India.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260315080427/it/

OXMIQ and AM Intelligence Labs are building one of the world's largest renewable-powered AI compute platforms - 2 Gigawatts by 2030, Phase 1 online in Noida, India by 2027.

AM Intelligence Labs è un’unità aziendale strategica di AM Group, capogruppo di Greenko – il più grande produttore di energia green in India grazie a 50 GW di capacità rinnovabile tra solare, eolico e idroelettrico, supportata da 100 GWh di stoccaggio energetico intelligente – che fornisce circa il 2% dell’energia elettrica totale dell’India. L’energia è di proprietà, gestita direttamente e priva di emissioni di carbonio, con costi energetici inferiori del 50–70% rispetto a quelli dei data center convenzionali.

L’India è un centro di domanda in rapida evoluzione nell’economia globale IA. Trainata dal suo enorme ecosistema di sviluppatori, dall’economia digitale e dalla rapida adozione dell’IA a livello aziendale, sta emergendo come il secondo più grande mercato mondiale per l’utilizzo dell’IA e il consumo di token.

AM Group ha avviato lo sviluppo della sua iniziativa di punta per l’infrastruttura IA, con la fase 1 del Noida Compute Hub ora nello stadio di esecuzione attiva. L’attivazione della capacità di calcolo iniziale entro la fine del 2027 rappresenterà una pietra miliare nel percorso del Gruppo verso la creazione di una delle più grandi piattaforme di calcolo IA al mondo alimentate da fonti rinnovabili. OXMIQ sta collaborando con AM Group per ottimizzare l’architettura di sistema, la progettazione dell’infrastruttura e l’esecuzione modulare, per far sì che la piattaforma sia implementata rapidamente conseguendo al contempo efficienza e scala ineguagliate.

Ai sensi della partnership, OXMIQ sarà partner per l’architettura e l’ingegneria della piattaforma di calcolo, collaborando con AM Intelligence Labs per progettare l’architettura dei sistemi, la roadmap dell’hardware e la strategia della catena di fornitura. OXMIQ apporta un profondo know-how che copre l’intero stack di calcolo – dall’architettura GPU a livello di transistor e il packaging avanzato, fino ai sistemi rack-scale, alle interconnessioni ad alte prestazioni e al software di orchestrazione necessari per gestire carichi di lavoro IA su enorme scala. Le sinergie derivanti dalla partnership assicurano un’ottimizzazione end-to-end dai fotoni ai risultati, rendendo accessibile a tutti l’economia basata sullo zettascale computing.

AM Group sta sviluppando l’IA High Performance Compute Hub da 1 GW a Noida come piattaforma completamente integrata verticalmente che prevede generazione di energia con contenuto nullo di carbonio di proprietà, infrastruttura avanzata di data center, acceleratori altamente performanti, uno stack software completo, applicazioni e modelli di consumo flessibili, che vanno dagli IA pods-as-a-service ai tokens-as-a-service.

Il profondo know-how di OXMIQ riguardo allo stack di calcolo consente alla piattaforma di essere realizzata per un’ottimizzazione end-to-end dai fotoni ai token. Ogni livello – dalla generazione di energia rinnovabile all’architettura del data center, dal raffreddamento a liquido alla topologia di interconnessione, fino alla selezione degli acceleratori e all’orchestrazione dei carichi di lavoro – sarà progettato come un sistema unificato. Questo approccio integrato sblocca un’economia dagli elettroni ai token all’avanguardia, offrendo calcolo IA a costi notevolmente inferiori su scala gigawatt.

Le previsioni dei dirigenti

“AM Intelligence Labs è il partner ideale per OXMIQ. Ha superato il vincolo più difficile nelle infrastrutture IA su larga scala: l’accesso a energia affidabile e a contenuto nullo di carbonio su scala globale. Noi abbiamo trascorso decenni a costruire dispositivi a semiconduttori, sistemi e software che sono alla base delle piattaforme di calcolo più avanzate del mondo. Portare tale know-how nell’infrastruttura di AM Intelligence Labs fin dalle prime decisioni riguardanti l’architettura significa che ogni rack, ogni interconnessione, ogni sistema di storage e raffreddamento è progettato sulla base dei carichi di lavoro e dell’economia richiesti per l’era dell’IA”.

– Raja Koduri, fondatore e amministratore delegato OXMIQ Labs

“OXMIQ consente ad AM Intelligence Labs l’accesso ad alcune delle più profonde competenze hardware e di sistema del settore. L’esperienza acquisita dai suoi professionisti presso le principali aziende della Silicon Valley è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per progettare un’infrastruttura in grado di competere a livello globale. Insieme stiamo gettando le basi affinché AM Intelligence Labs diventi una piattaforma di calcolo IA full-stack”.

– Anil Chalamalasetty, presidente del cda AM Group

Informazioni su OXMIQ Labs

OXMIQ Labs, con sede a Campbell, in California, è impresa che sviluppa architetture GPU e tecnologia IA fondata da Raja Koduri, la cui carriera vanta ruoli direttivi presso Apple, AMD, Intel e ATI Technologies. OXMIQ offre soluzioni hardware e software IA basate su chiplet e disponibili su licenza, sviluppate per l’era dell’inferenza. OxCapsule e OxPython offrono un’ottimizzazione immediata su hardware eterogeneo, mentre OxCore e OxQuilt forniscono la roadmap nativa per chiplet verso un’efficienza basata sullo zettascale computing. Per maggiori informazioni: www.oxmiq.ai

Dichiarazioni previsionali: il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. Progetti e implementazioni specifici saranno soggetti ad accordi definitivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260315080427/it/

Referenti per i media

OXMIQ Labs: press@oxmiq.ai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire