Owkin crea il nuovo spin-off Waiv, già Owkin Dx, con un finanziamento di 33 milioni di dollari

Owkin, l'azienda di AI impegnata a risolvere le complessità della biologia, oggi ha annunciato lo spin-off di Waiv, già nota come Owkin Dx. L'iniziativa fa seguito al notevole interesse degli investitori e posiziona Waiv per introdurre test di precisione basati sull'intelligenza artificiale per migliorare l'identificazione dei pazienti nelle cliniche e trasformare la cura dei pazienti.

