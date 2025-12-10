Giornale di Brescia
Outpost24 rileva Infinipoint per potenziare il suo ingresso nel mercato dell'accesso alla forza lavoro Zero Trust

Outpost24 , un leader nella gestione dell'esposizione e della sicurezza dell'identità, oggi ha annunciato l'acquisizione di Infinipoint , uno specialista nell'identità dei dispositivi, nella convalida della posizione e nell'accesso sicuro della forza lavoro. L'acquisizione segna l'ingresso di Outpost24 nel mercato Zero Trust Workforce Access e valorizza la sua divisione per la sicurezza dell'identità, Specops , gettando le basi per un approccio unificato che verifica sia l'utente che il dispositivo prima della concessione dell'accesso.

Mentre le organizzazioni perfezionano le loro strategie Zero Trust, la sola autenticazione non è più sufficiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Tila Pacheco
Eskenzi PR
tila@eskenzipr.com



