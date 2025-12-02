Oulu inaugura il suo Anno della Capitale europea della cultura con un festival di tre giorni

Il Festival di apertura Oulu2026, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio 2026, trasformerà il centro della città in una vivace celebrazione della cultura, della comunità e della creatività nordica, segnando l'inizio di un anno epocale. Alle celebrazioni sono invitati i residenti, i visitatori e i collaboratori provenienti da Finlandia, Europa e oltre per partecipare a un momento storico unico per Oulu e i 39 comuni della provincia.

In January, Oulu’s city centre will transform into the Oulu2026 Opening Festival area. Photo: Harri Tarvainen / City of Oulu image bank.

“Dopo anni di preparazioni, finalmente è arrivato Oulu2026. Il Festival di apertura dà a tutti l'occasione di far parte di un evento che accadrà una volta sola, e tutto avrà inizio nel cuore di Oulu”, ha dichiarato Piia Rantala-Korhonen, CEO di Oulu2026.

Sandy Kantola

Produttore esecutivo

+358 40 186 4071

sandy.kantola@oulu2026.eu





