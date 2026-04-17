Orthogon Therapeutics raccoglie un ulteriore investimento di 11 milioni di dollari per il suo programma di farmaci antivirali contro il virus BK

Orthogon Therapeutics oggi ha annunciato la chiusura di un finanziamento aggiuntivo di 11 milioni di dollari, portando a 36 milioni di dollari il totale del capitale raccolto. Questo finanziamento sostiene l'ulteriore sviluppo del suo farmaco all'avanguardia contro il poliomavirus BK. Le infezioni da virus BK sono una importante causa di complicanze nei pazienti sottoposti a trapianto, per le quali non esistono terapie approvate.

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Electron microscope image of BK virus, showing the VP1 capsid protein that creates an icosahedral shell around the viral genome.

L'azienda sta introducendo una terapia orale innovativa che affronta l'intero spettro delle infezioni da virus BK, dalla riattivazione precoce alla diffusione sistemica e all'esordio di malattie gravi.

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Ali H. Munawar, Ph.D.

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Maria Martin

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