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Orthogon Therapeutics raccoglie un ulteriore investimento di 11 milioni di dollari per il suo programma di farmaci antivirali contro il virus BK

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Orthogon Therapeutics oggi ha annunciato la chiusura di un finanziamento aggiuntivo di 11 milioni di dollari, portando a 36 milioni di dollari il totale del capitale raccolto. Questo finanziamento sostiene l'ulteriore sviluppo del suo farmaco all'avanguardia contro il poliomavirus BK. Le infezioni da virus BK sono una importante causa di complicanze nei pazienti sottoposti a trapianto, per le quali non esistono terapie approvate.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260417794722/it/

Electron microscope image of BK virus, showing the VP1 capsid protein that creates an icosahedral shell around the viral genome.

Electron microscope image of BK virus, showing the VP1 capsid protein that creates an icosahedral shell around the viral genome.

L'azienda sta introducendo una terapia orale innovativa che affronta l'intero spettro delle infezioni da virus BK, dalla riattivazione precoce alla diffusione sistemica e all'esordio di malattie gravi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ali H. Munawar, Ph.D.
amunawar@orthogontherapeutics.com
1-339-502-8643

Maria Martin
mmartin@pledge-tx.com
1-339-502-8630



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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