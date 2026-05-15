Organon presenterà una nuova ricerca sull'accesso e il valore a ISPOR 2026

Organon (NYSE: OGN), un'azienda farmaceutica globale con la missione di fornire farmaci e soluzioni efficaci per una vita quotidiana più sana, presenterà dati relativi alla salute delle donne, ai biosimilari, alla dermatologia e alla neurologia in occasione di ISPOR 2026, il principale convegno scientifico mondiale organizzato dalla Società Internazionale di Farmacoeconomia e Ricerca sui Risultati. La conferenza, incentrata sull'economia sanitaria e la ricerca sugli esiti clinici, si terrà dal 17 al 20 maggio 2026 a Filadelfia, in Pennsylvania.
In 8 abstract accettati, i dati riflettono l'impegno di Organon a generare evidenza concreta, radicata in esperienze vissute, che possono aiutare a informare i processi decisionali sanitari e migliorare i risultati sanitari in una gamma di aree terapeutiche.
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