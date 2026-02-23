Giornale di Brescia
Organon firma un accordo di licenza per MIUDELLA ®, il dispositivo intrauterino privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals

Organon (NYSE: OGN), un'azienda sanitaria globale, con la missione di offrire farmaci e soluzioni per una salute migliore tutti i giorni, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per concedere in licenza esclusiva i diritti globali a MIUDELLA, il dispositivo intrauterino (IUD) contraccettivo privo di ormoni di Sebela Pharmaceuticals. L'efficacia di questa transazione è soggetta a revisione ai sensi della legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act e all'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense delle entità alternative della catena di fornitura di MIUDELLA, nonché ad altre condizioni.

