Optomec lancia la Aerosol Jet Education Platform per formare gli ingegneri di nuova generazione

Optomec, un leader globale nel settore dell'hardware e del software per la produzione additiva, oggi ha lanciato la Aerosol Jet Education Platform, una soluzione di apprendimento chiavi in mano che offre alle università e agli istituti tecnici una formazione pratica di elettronica stampata e produzione 3D all'avanguardia.

Realizzata con la tecnologia di stampa dettagliata ad Aerosol Jet brevettata di Optomec, la piattaforma abbina un hardware appositamente sviluppato, un software intuitivo HMI (interfaccia uomo-macchina) e un curriculum strutturato per unire la formazione accademica e le esigenze della forza lavoro industriale. Il sistema scalabile, efficace in termini di costi, consente agli studenti di progettare, ottimizzare e validare i processi di produzione additiva secondo gli standard industriali.

Ogni sistema viene fornito con Module One, un insieme di strumenti preprogrammati ed esercitazioni guidate da istruttori che permettono di svolgere 10 progetti pratici di elettronica analogica e di apprendere tecniche di convalida post-elaborazione.

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Optomec

Xiaofei Wu

Marketing Manager

Email: fei@optomec.com





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