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Optomec lancia la Aerosol Jet Education Platform per formare gli ingegneri di nuova generazione

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Optomec, un leader globale nel settore dell'hardware e del software per la produzione additiva, oggi ha lanciato la Aerosol Jet Education Platform, una soluzione di apprendimento chiavi in mano che offre alle università e agli istituti tecnici una formazione pratica di elettronica stampata e produzione 3D all'avanguardia.

Realizzata con la tecnologia di stampa dettagliata ad Aerosol Jet brevettata di Optomec, la piattaforma abbina un hardware appositamente sviluppato, un software intuitivo HMI (interfaccia uomo-macchina) e un curriculum strutturato per unire la formazione accademica e le esigenze della forza lavoro industriale. Il sistema scalabile, efficace in termini di costi, consente agli studenti di progettare, ottimizzare e validare i processi di produzione additiva secondo gli standard industriali.

Ogni sistema viene fornito con Module One, un insieme di strumenti preprogrammati ed esercitazioni guidate da istruttori che permettono di svolgere 10 progetti pratici di elettronica analogica e di apprendere tecniche di convalida post-elaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Optomec
Xiaofei Wu
Marketing Manager
Email: fei@optomec.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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