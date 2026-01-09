OPPO si unisce al pool di brevetti VVC Advance in qualità di licenziatario e proroga la licenza HEVC Advance

Access Advance LLC e Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (OPPO) oggi hanno annunciato che OPPO si è unita al pool di brevetti VVC Advance e ha rinnovato la licenza HEVC Advance.

OPPO, uno dei più grandi produttori di smartphone al mondo, con operazioni in oltre 70 Paesi, sin dal 2020 è un prezioso partecipante al pool di brevetti HEVC di Access Advance e più recentemente si è unito al pool di brevetti per la distribuzione video (“VDP”) di Advance in qualità di concessore di licenza. Questi accordi più recenti segnano una nuova pietra miliare in un ampio e sempre più approfondito rapporto tra le due aziende – ora OPPO partecipa a tutti e tre i programmi di concessione di licenze codec video di Access Advance.

Le licenze all’uso dei pool di brevetti VVC Advance essenziali per lo standard VVC/H.266, che assicura un notevole miglioramento dei risultati di compressione video rispetto a HEVC, rendono possibili esperienze video di qualità superiore – contenuti 4K, 8K e HDR con download più veloci e latenza inferiore. Il pool attualmente include oltre 4.500 brevetti essenziali in tutto il mondo registrati da aziende tecnologiche leader.

“La decisione di OPPO di unirsi al pool di brevetti VVC Advance rispecchia il nostro impegno costante a sostenere un pool di brevetti bilanciato di cui si avvantaggi l’intero ecosistema delle tecnologie codec video”, spiega Vincent Lin, direttore concessione di licenze all’uso di brevetti presso OPPO. “Non solo siamo un’impresa innovatrice nel campo della tecnologie ma anche le implementiamo e quindi guardiamo con fiducia ai quadri di riferimento collaborativi per la concessione di licenze che supportano un ecosistema IP solido e a lungo termine per le tecnologie video e offrono un percorso chiaro ed efficiente per la loro adozione”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a OPPO nel pool di brevetti VVC Advance”, aggiunge Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “La partecipazione di OPPO ai nostri programmi HEVC e VDP in qualità di concessore di licenza dimostra il valore che i nostri gruppi di brevetti simili forniscono alle imprese che stanno simultaneamente dando impulso all’innovazione e implementando queste tecnologie video cruciali. Questo accordo completo sottolinea il riconoscimento che il settore dà al nostro approccio bilanciato che serve gli interessi sia dei titolari di brevetti sia di chi li implementa”.

In quanto licenziatario di entrambi i pool di brevetti – HEVC Advance e VVC Advance – OPPO potrà avvantaggiarsi dell’accordo ponte multicodec (MCBA) sviluppato da Access Advance, che si prevede fornirà un efficiente quadro di riferimento per la concessione all’uso di prodotti che implementano varie tecnologie codec video.

Informazioni su OPPO

OPPO è un brand globale leader nel settore dei dispositivi intelligenti. Fin dal lancio del suo cellulare – “Smiley Face” – nel 2008, OPPO ha perseguito continuamente la sinergia perfetta di soddisfazione estetica e tecnologia innovativa. Oggi OPPO propone una vasta gamma di dispositivi intelligenti che vede nelle serie Find e Reno i modelli di punta. Oltre ai dispositivi, OPPO offre agli utenti il sistema operativo ColorOS e servizi Internet. OPPO è presente in più di 70 Paesi e territori e conta oltre 40.000 dipendenti impegnati a creare una vita migliore per i clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.oppo.com .

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP,266 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito il programma Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108054872/it/

Referente per i media

Meredith Hollander

Direttrice comunicazioni strategiche

Access Advance LLC

E-mail: press@accessadvance.com

Sito web: www.accessadvance.com

Richieste di informazioni sulla concessione in licenza

E-mail: licensing@accessadvance.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire