OPEX® Corporation premiata con numerosi DM Awards dalla rivista Document Manager

OPEX® Corporation , leader globale nell'automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e corrispondenza , è stata premiata dalla rivista Document Manager con numerosi DM Awards . Nel corso della cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti per il 2025, che si è svolta di recente a Londra, OPEX è risultata vincitrice in due categorie: Prodotto di imaging dell'anno: volumi elevati e Prodotto hardware dell'anno, per la soluzione Falcon+® di imaging dei documenti. In collaborazione con Iron Mountain , OPEX ha ottenuto anche piazzamenti al secondo posto nella categoria Progetto dell'anno: settore pubblico, per il progetto NHS Medical Scanning (Scansione medica per il sistema sanitario nazionale britannico).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 int. 5012



