OPEX® Corporation esporrà le soluzioni all'avanguardia per l'automazione dei magazzini al LogiMAT 2026

OPEX ® Corporation , un leader globale nell'automazione di nuova generazione che offre soluzioni innovative per l'automazione di magazzini , documenti e posta, esporrà le ultime novità in fatto di automazione dei magazzini al LogiMAT 2026 . La fiera più grande al mondo per soluzioni di intralogistica e gestione dei processi, LogiMAT si svolgerà dal 24 al 26 marzo al polo fieristico di Stoccarda, in Germania.

“Il nostro team è impaziente di partecipare a LogiMAT e presentare le nostre numerose soluzioni per l'automazione dei magazzini leader nel settore”, ha dichiarato Alex Stevens, Presidente, Warehouse Automation, OPEX. “Siamo orgogliosi di fornire sistemi all'avanguardia che aiutano i nostri clienti ia trasformare il modo in cui conducono le loro attività e apprezziamo la vasta opportunità offerta da LogiMAT per condividere i nostri prodotti e le nostre competenze con i partecipanti all'evento”.

Per maggiori informazioni



Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012





