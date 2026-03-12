Operio Group nominato distributore di Schaefer Technologies nel Regno Unito e nell’Unione Europea

Operio Group ha siglato un accordo di distribuzione con Schaefer Technologies, produttore di macchinari semiautomatici per l’incapsulamento. Operio Group, una holding che sta creando un gruppo globale di marchi al servizio dell'industria di produzione di dosaggi solidi, sarà il distributore ufficiale dei prodotti Schaefer Technologies nel Regno Unito e nell’Unione Europea.

Schaefer Technologies sviluppa sistemi semiautomatici di riempimento capsule, incluse apparecchiature per la produzione di capsule con fascetta per formulazioni liquide e in pellet, utilizzate dai produttori nutraceutici e farmaceutici.

I gruppi dirigenti di entrambe le imprese hanno collaborato per definire l’accordo, tra cui Kevin Schaefer, amministratore delegato di Schaefer Technologies Inc., e Alastair Sanderson, direttore dello sviluppo commerciale di Operio Group.

“Schaefer Technologies guarda con fiducia alla nuova relazione con Operio Group”, commenta Schaefer. “La loro profonda conoscenza del settore delle apparecchiature farmaceutiche li rende un partner forte mentre combiniamo il nostro know-how nel riempimento di capsule con il loro impegno nello sviluppo dei prodotti e nel servizio clienti. Desideriamo inoltre esprimere il nostro apprezzamento a Garry e Suzanne Coleman di Glenvale Packaging per la loro partnership negli ultimi 29 anni. In qualità di nostro rappresentante in Europa fin dal 1997, Glenvale ha aiutato Schaefer Technologies a stabilire la sua presenza nel mercato europeo. Auguriamo a Garry e Suzanne tutto il meglio per il loro pensionamento”.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership con Schaefer Technologies”, aggiunge Declan McLaughlin, amministratore delegato di Operio Group. "La nostra missione è diventare il principale fornitore mondiale per quanto riguarda sia la produzione e manutenzione di opercolatrici e comprimitrici per le industrie farmaceutica e nutraceutica sia il relativo supporto. Questa collaborazione accelera tale obiettivo e ci impegniamo a offrire il servizio e l’assistenza di eccellenza che i clienti si aspettano dal marchio Schaefer Technologies”.

“È un onore lavorare con Schaefer Technologies”, conclude Sanderson. "Operio Group ha da tempo riconosciuto la necessità di soluzioni semiautomatiche per il riempimento di capsule nel suo portafoglio. Le apparecchiature Schaefer ci permettono di appoggiare meglio i produttori che lavorano con polveri, pellet e capsule riempite di liquido”.

Grazie a questa partnership, Operio Group gestirà la vendita e la distribuzione dei sistemi di incapsulamento Schaefer Technologies nel Regno Unito e nell’Unione Europea, rafforzando la propria gamma di soluzioni per la produzione di capsule.

Su Operio Group

Operio Group è un gruppo di aziende che fornisce attrezzature, strumenti, ingredienti e competenze tecniche alle industrie nutraceutiche, farmaceutiche e di produzione di dosaggi solidi.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.operiogroup.com

Su Schaefer Technologies Inc.

Schaefer Technologies Inc. produce attrezzature semiautomatiche per il riempimento di capsule, compresi sistemi progettati per capsule con fascetta utilizzate in formulazioni liquide e in pellet.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.schaefertechnologies.com

