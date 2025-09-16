Ookla lancia Speedtest Certified™ per fornire la verifica definitiva della rete per le proprietà immobiliari

Ookla ® , un leader globale nell'intelligence della connettività, oggi ha annunciato il lancio di Speedtest Certified™, il programma definitivo di verifica della connettività di rete per il settore immobiliare. Utilizzando la metodologia affidabile di test a livello mondiale e il riconoscimento ineguagliato del brand Speedtest ® , il programma risponde a una domanda sempre più importante: come possono i proprietari immobiliari dimostrare ai consumatori di offrire una connettività superiore e di essere pronti a soddisfare le odierne esigenze di connettività?

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250915984051/it/

Pictured is the official plaque awarded to locations that achieve Speedtest Certified™ status, signifying they have met rigorous standards for outstanding network performance.

In un'epoca in cui la connessione affidabile a internet non è facoltativa per inquilini, ospiti e dipendenti, la posta in gioco per le attività commerciali è alta: una connettività inadeguata può incidere sia sui profitti che sulla soddisfazione dei clienti.

